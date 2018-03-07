Представитель Президента в Северо-Западном ФО А. Беглов подвел итоги визита в Северодвинск

Архангельская область >> Общество >> 07.03.2018

Это вторая поездка А. Беглова в Архангельскую область в качестве полпреда. Первая была посвящена столице региона и состоялась в начале февраля, вторая - городу корабелов Северодвинску.

Главной целью поездки был мониторинг исполнения "майских" указов президента РФ В. Путина. Беглов отметил несколько позитивных моментов - обеспечение местами в детсадах малышей 1,5-3 лет, ликвидация в школах второй смены, благоустройство территорий, степень расселения из аварийного и ветхого жилья, высокий уровень средних зарплат и почти полное отсутствие в городе безработицы, чем могут похвастаться далеко не все северные регионы.

Аварийный жилфонд в Северодвинске пока не ликвидирован полностью, но выделенные на это деньги были освоены, а сама программа продолжит работу в текущем году.

Из задач, которые предстоит решить в первую очередь, - обеспечение квартирами детей-сирот, ремонт и реконструкция мостов и дорог. Также Беглов обозначил перспективы работы предприятий обороны Северодвинска. Благодаря утвержденной госпрограмме вооружений машиностроительные заводы города загружены заказами до 2028 г минимум.

Несмотря на то, что в Северодвинске, как и везде, есть свои проблемы, в целом обстановка в городе порадовала. Ему есть, чем гордиться, и в особенности образованными, трудолюбивыми и опытными людьми. Беглов встретился с общественностью города, с работниками предприятий оборонной промышленности и учреждений социальных сферы, в которых побывал. Люди рассказывали ему напрямую о проблемах, с которыми им приходиться сталкиваться чаще всего, в надежде на помощь первых лиц государства.Также полпред принял участие в возложение цветов и венков к мемориалу воинской славы на острове Ягры.

 





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