В Северодвинске появятся велопарковки

Архангельская область >> Общество >> 07.03.2018

Город корабелов среди велолюбителей известен и как самый северный город страны. Тем не менее, здесь каждый год проводятся масштабные велопарады, а в прошлом году один из них стал пятым по количеству участников в России.

В 2018 г инициативная группа собирается провести традиционный велопарад, но не в конце мая, а на День России.

Но в городе не везде можно ездить на велосипедах, а некоторые районы и участки небезопасны на велолюбителей. Например, опасным считается Ягринское шоссе и мост. В других районах можно передвигаться на велосипедах без проблем. Проблема в том, что несмотря на любовь местных жителей к "двухколесным питомцам", инфраструктуры для велосипедистов в городе нет. В частности, нет велопарковок возле учебных заведений, организаций, учреждений, и людям, которые приехали на велосипедах на работу или учебу, негде их оставить.

Но скоро велосипедистам станет легче. Велопарковки появятся рядом со зданием горадминистрации и многими государственными и муниципальными учреждениями.

Учитывая, что в городе собираются запустить акцию "На работу на велосипеде", велопарковки будут как никогда кстати.

Активисты велодвижения города отмечают, что в этом году улицы от снега чистят гораздо лучше, чем раньше, что дает возможность некоторым велосипедистам не отказываться от любимого транспорта даже продвигаясь между сугробами. Но в целом городу следовало бы больше внимания уделять здоровому образу жизни своих граждан, о чем активисты велосипедного движения рассказали руководству Северодвинска. Результатом этой встречи стало распоряжение мэра к руководителю профильного подразделения открыть велосипедную парковку у здания городской администрации. Сроки открытия не уточняются.

 





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