В столице Коми 8 марта выбрали лучшую автоледи

Женщины Сыктывкара 8 марта 11-й раз встретились на традиционном соревновании - "Автоледи".



Участвовать в турнире по автомногоборью могли все желающие представительницы прекрасной половины человечества, у которых был технически исправный автомобиль, попадающий под категорию "В", с ремнями безопасности, водительским удостоверением, страховым полисом ОСАГО, свидетельством о регистрации транспортного средства и диагностической картой о прохождении техосмотра машины.



Соревнования организовали спортивно-технический центр ДОСААФ Коми, КРОО автомобилистов "Щит", сообщество автомобилистов Smotra.ru Syktyvkar, Госавтоинспекция Сыктывкара. В заявке на участке оказалось 14 девушек.



Чтобы победить, нужно было преодолеть два этапа конкурса – теорию и практику. Наиболее зрелищным этапом стало фигурное вождение автомобиля, где была важна не столько скорость, сколько точность и аккуратность. Девушки умело объезжали конусы, преодолевали змейки, показывали чудеса параллельной парковки.



За сбитые конусы начислялись штрафные 10 сек., а уложиться при прохождении дистанции нужно было в 3 минуты. Прохождение этой дистанции усложнялось трудными погодными условиями - холодом и гололедом.



Теоретическую часть знаний проверяли сотрудники ГИБДД. После этого судьи подсчитали баллы, а в это время организаторы провели бонусный конкурс - "Мама, опаздывающая в детский сад". Девушкам предложили провести санки с колесом, имитировавшим ребенка, по змейке. Лучше всех с доставкой "ребенка" справилась Е. Борисова. В основном конкурсе теорию лучше сдала А. Белошенко. В вождении девушек разделили на профессионалов и любителей, в зависимости от стажа вождения. У любителей быстрее всех прошла маршрут А. Румянцева. Среди профессионалов победила О. Ульнырова.