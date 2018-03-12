В Печоре выбрали королеву красоты

6 девушек претендовали на титул "Мисс Печора-2018". Мероприятие по выбору первой красавицы города проходило на сцене горобъединения "Досуг".



Претенденткам на титул предстояло пройти несколько этапов соревнований и показать себя с лучшей стороны. Девушки участвовали в дефиле в вечерних/коктейльных платьях, в платьях, сделанных своими руками из подручных средств. Также они представили свою визитную карточку, в которой рассказали о себе и своих планах на будущее, блеснули интеллектом в разминке и продемонстрировали таланты в конкурсе талантов.



Особый интерес у зрителей вызвали два конкурса – дефиле в вечерних платьях и в нарядах из подручных средств, где в ход шли фольга, мусорные пакеты, туалетная бумага, отделочные материалы. Никто даже представить себе не мог, что из такого набора можно сделать роскошное свадебное платье!



Немного разочаровало зрителей отсутствие выхода красавиц в купальниках, но это, скорее всего, было связано с холодным временем года и не очень подходящей температурой воздуха для купальников в "Досуге".



Каждый конкурс организаторы разбавили выступлениями танцоров и вокалистов, а также розыгрышами призов от спонсоров.



Конкурс растянулся на 3 часа, но пришедшие не пожалели потраченного времени. По итогам всех испытаний "Мисс Печора-2018" стала Е. Трофимова, "Вице-мисс Печоры" – А. Зрелова (она также получила корону, но меньшую по размеру, чем у победительницы).



Н. Таскаевой достался титул "Мисс Обаяние", "Мисс Стиль" стала Н. Лобачева, "Мисс Оригинальность" – Н. Баулина и "Мисс Грация" – М. Исмагилова. Ни одна из конкурсанток не осталась без титула и подарков, что выглядело очень правильно, учитывая, что участниц было всего шесть.