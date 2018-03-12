Первая школа ведущих открылась в Сыктывкаре

В СГУ им. П. Сорокина открылась Школа ведущих "Star stage", первая в городе. Участников познакомили c будущими преподавателями, кураторами, рассказали о целях проекта. Обучение будет проводиться бесплатно.



Идея открыть Школы ведущих появилась 1,5 года назад. Организаторами выступили студенты СГУ. Цель "Star stage" -создание условий для развития потенциала молодежи в области проведения мероприятий.



Здесь можно будет получить знания, навыки актерского мастерства, создавать имидж ведущего. Студентам предстоит посетить мастер-классы формирования компетенций ведущего. Школа должна готовить энтертейнеров к ведению проектов в разных форматах.



Молодежных мероприятий проводится много, а площадки для обучения ведущих, причем бесплатной, в столице Коми никогда не было. Ребятам очень был нужен наставник, который бы смог помочь и направить в правильное русло. Сейчас со студентами проводятся уроки самопрезентации, речи и публичного выступления. Они получают личное и профессиональное развитие. Об этом рассказала руководитель Центра студинициатив Я. Вершинина.



Сейчас в "Star stage" обучаются 80 студентов из разных вузов (лесного института, Академии государственной службы и управления), колледжей (целлюлозно-бумажного техникума, гуманитарно-педагогического колледжа, торгово-экономического колледжа), школ.



В течение 2 месяцев обучения ребят ждут практические и теоретические занятия. По субботам будут проводиться 2-3 мастер-класса от деятелей культуры и ведущих Сыктывкара. После этого студентам предстоит сдать экзамен – им будет поручено организовать, провести или поучаствовать в мероприятии своего вуза. 15 мая состоится заключительная встреча, на которой выпускникам выдадут сертификаты участников, подтверждающие их успешное освоение курса Школы ведущих "Star Stage".