Мост через Логмозерский пролив сдали в эксплуатацию

Мост уже прошел все испытания, и единственное, что смущает водителей – это плохая видимость в сложившихся погодных условиях. Улучшение видимости ожидается во время потепления.



В Соломенном открыли наплавной мост через Логмозерский пролив. Понтонный мост сдали в эксплуатацию с необходимой инфраструктурой. Здесь оборудована система освещения, светофоров, подключено видеонаблюдение, которое позже подключат к системе "Безопасный город". Мост очищен от наледи и снега, обработан противогололедными средствами. По конструкции мост представляет собой наплав длиной 90,7 м, шириной 7,8 м, с высотой бортиков 2,7 м. Строили мост на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Контракт на строительство был заключен в августе 2017 г, а установка произведена в ноябре 2017 г.



Замглавы Петрозаводска А. Иванова сообщил, что когда лед сойдет, а уровень воды в озере снизится, углы въезда станут пологими, а видимость будет 100%.



Напомним, что новый мост проходил тестирование почти целый месяц (февраль) в самых суровых северных условиях. Он выдержал все нагрузки по габаритам и весу проезжавшего транспорта.



Согласно статистике многолетних наблюдений, в Онежском озере уровень воды зимой этого года выше максимального показателя, что стало причиной не очень удобного угла въезда на мост.



Проект строительства моста и само строительство объекта обошлись в 3 млн руб. Проект разработал Инженерный центр судостроения Санкт-Петербурга и согласовал Северо-Западный филиал Российского речного регистра. Автомобильное движение по переправе через Логмозерский пролив начали 14 декабря прошлого года, но все возможности моста станут ощутимы только с наступлением потепления и улучшением видимости.