Усинский дом молодежи отметил 5-летие

Мурманская область >> Общество >> 19.03.2018

Усинск – город относительно молодой и молодежный. Здесь на нее приходиться больше 30% жителей. Своей активной гражданской позицией городская молодежь доказала, что имеет право на место, где может собираться, обсуждать и решать свои проблемы, развлекаться и строить планы на будущее. Молодежный центр стал для местных жителей местом, где молодежь реализует себя.

На днях молодежном центру исполнилось 5 лет, которые он встретил в новом просторном помещении. Первый юбилей обитатели дома праздновали креативно и ярко, в том числе большим концертом, в котором приняли участие Клуб любителей гитарной музыки, ансамбль "Дзоридз", исполняющий песни на коми языке, студия эстетики М. Прошутинского, команды КВН и другие объединения Молодежного центра.

На праздник пригласили руководителя администрации Усинска С. Хахалкина и главу городского округа Н. Такаева, которые вручили центру сертификат на 600 тыс. руб. Руководитель управления образования города Ю. Орлов подарил сертификат на 100 тыс. руб. на покупку музыкального оборудования.

Традиция приглашать на подобные мероприятия представителей власти, министерств, профильных департаментов, существует давно. Это способ привлечь к своим проблемам первых лиц города, а также получить ценные подарки. Так у Усинского дома молодежи теперь появится современное музыкальное оборудование, а 600 тыс. руб. они потратят как посчитают нужным, польку никаких  советов на этот счет у дарителей не было.

После концертной программы собравшиеся развлекались на интерактивных площадках: прыгали на батуте, танцевали в Just Dance, смотрели шоу мыльных пузырей, но самой вкусной и сладкой была зона CANDI BAR, где все желающие могли отведать конфеты, пирожные, торты, печенья.





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