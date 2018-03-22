Военнослужащие Севфлота испытали пушку образца 1915 г, найденную на Новой Земле

Зенитная пушка калибра 76 мм была ориентировочно изготовлена в 1914-1915 гг. по конструкции Тарновского-Лендера. В России это было первое зенитное спецорудие, предназначенное для поражения воздушных целей.



К испытаниям пушку допустили в начале марта 2018 г. Стрельбы проводили на причальном фронте арсенала в Североморске, где по приказу командующего СФ адмирала Н. Евменова к историческому орудию подготовили специальные салютные выстрелы с разной мощностью. Всего выполнили 5 залпов.



Зенитное орудие изготовили на оружейном заводе им. М. Калинина в Москве в 1927 г. Нашли его военнослужащие Северного флота в 2017 г во время учений на Новой Земле в радиусе магнитной обсерватории Маточкин Шар. Пушка была восстановлена в североморском арсенале.



Сейчас орудие поставила на оперучет служба ракетно-артиллерийского вооружения СФ как морское артиллерийское вооружение. Из него можно вести огонь по надводным, наземным и воздушным целям. Подобные орудия были на вооружении в Российской Империи, потом в СССР, и даже в Испании. Зенитные орудия с успехом использовалась на грузовых машинах на поездах, а в конце 20-ых голов прошлого века именно на них были возложены обязанности защиты московского Кремля. После 1927 г пушку модернизировали, после чего стали устанавливать на специальных повозках, боевых кораблях, бронепоездах, автомобилях, стационарных зенитных батареях.



На Северный флот пушки впервые попали в 1915 г, но та, которую нашли на Новой Земле, была выпущена гораздо позже, и, скорее всего, служила во время Великой Отечественной войны. В частности, такие пушки были на ледоколе "И. Сталин" и других. После войны их уже не использовали, так как появились более эффективные варианты.