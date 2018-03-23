В столице Ненецкого округа построят зоогостиницу

В мэрии Нарьян-Мара подписан договор аренды здания для запуска бизнес-проекта строительства гостиницы для животных. Помещение нежилое и сдается в аренду на льготных условиях. Решение о льготной аренде принято Комиссией по имущественной поддержке предпринимателей Нарьян-Мара.



Начальник Управления городского имущества Е. Динискина пояснила, что льготные условия - это в данном случае неполная оплата за найм помещения. За первый год аренды арендатор заплатит 40% стоимости аренды, за второй – 60%, за третий – 80%, а далее 3 года – 100%, так как срок договора льготной аренды - 5 лет.



Отель для животных планируют открыть в мае, с началом сезона отпусков, а в настоящий момент готовится документация на региональный конкурс грантов для начинающих бизнесменов.



Для Нарьян-Мара открытие первой звериной гостиницы - актуальный вопрос, потому что хозяева четвероногих питомцев часто уезжают в отпуск, командировку, а животное оставить не с кем. В отеле предполагается полный комплекс услуг по уходу за питомцами - кормление, тренировки на воздухе, выгул, осмотр ветеринара, уход за внешним видом и музыка. Звери не должны скучать без хозяев и чувствовать себя брошенными.



Согласно бизнес-проекту, стоимость одного дня проживания в отеле будет 300 руб. для кошек, 500 руб. – для собак. Также расценки будут зависеть от размеров животного. Если питомца нужно пристроить на длительный срок, для их хозяев предусмотрены скидки.



Насколько успешным будет бизнес, сказать трудно, поскольку двухнедельное пребывание питомца в гостинице может обойтись в приличную сумму. Особенно это касается собак служебных пород и больших размеров, чье пребывание с зоогостинице будет приравнено к проживанию в обычном отеле их хозяев.