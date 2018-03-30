Подтопление ожидается в населенных пунктах на Усе и Нижней Печоре

Республика Коми >> Общество >> 30.03.2018

Запасы воды в реках существенно превышают норму.

На заседании комиссии по предупреждению ЧС Коми руководитель ЦГМС О. Козел озвучил прогноз по паводку в республике. Запасы воды в снегу на территории Коми превышают норму на 20 %, в Усе – на 50 %. Плюсовые температуры ожидаются в конце апреля, и это позже обычного на 14 дней. Толща льда на реках ниже среднего показателя на 24 см, и по прогнозам, на водоемах лед растает также позже на 7 дней.

Максимальный уровень воды во время половодья – 30-80 см, а из-за осадков уровень может достигнуть 2,5 м. По этой причине будет превышен критерий неблагоприятного. Подтопление, скорее всего, избежать не удастся, особенно у малых рек Усинского бассейна и магистральной Нижней Печоре и Усе.

О. Козел отметил, что снега в текущем году много, большая часть апреля будет холодной. Несмотря на двухдневное потепление, весны ожидать еще рано. Если по всем рекам Коми достижение неблагоприятной отметки – обычное явление, то на Нижнюю Печору и Усу надо обратить особое внимание.

5 тыс. человек живут в зонах, которые может подтопить. 85 населенных пунктов могут уйти под воду. Для контроля за ситуацией на территории республики контролируют территорию сотрудники МЧС и регулярно осматривают ее с воздуха.





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