Совет Нарьян-Мара утвердил положение "О территориальном общественном самоуправлении"

Предыдущий порядок был принят в 2006 г и не отвечал в полной мере современным реалиям. Согласно документу, теперь под территориальным общественным самоуправлением нужно понимать самоорганизацию граждан по месту жительства на территории города для осуществления своих инициатив по вопросам местного значения самостоятельно и под свою личную ответственность.



Осуществлять территориальное общественное самоуправление могут граждане старше 16 лет. В ТОС могут состоять жители подъездов, домов, группы домов, микрорайона, а границы ТОС устанавливаются горсоветом. Созданию ТОС должно предшествовать создание инициативной группы из 5 и более человек. Они обращаются в горсовет с заявлением в письменной форме о намерении создать ТОС, размещают соответствующее объявление о проведении собрания учредителей/конференции граждан. Если численность жителей на соответствующей территории, менее 100 человек, собрание проводится при численности свыше 100 человек. ТОС считается учрежденным с момента его регистрации администрацией Нарьян-Мара.



ТОС может быть юрлицом, и в этом случае подлежит госрегистрации как некоммерческая организация. Органы ТОС обязаны 1 раз в год отчитываться о своей деятельности перед собранием/конференцией граждан территории. Полномочия органов ТОС должны быть прописаны в уставе, а срок действия не может быть более 4 лет.



Председатель горсовета О. Петунина считает, что новое положение - серьезный шаг в развитии этого движения. Новый документ учитывает опыт ТОС, работающих на территории Нарьян-Мара, проблем, с которыми приходится часто сталкиваться гражданам, желающим объединиться в ТОС, наработки горсовета и администрации города. Благодаря совершенствованию будут появляться новые ТОС.



На начало года в столице НАО зарегистрировано 10 ТОС.