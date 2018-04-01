Совет Нарьян-Мара утвердил положение "О территориальном общественном самоуправлении"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 01.04.2018

Предыдущий порядок был принят в 2006 г и не отвечал в полной мере современным реалиям. Согласно документу, теперь под территориальным общественным самоуправлением нужно понимать самоорганизацию граждан по месту жительства на территории города для осуществления своих инициатив по вопросам местного значения самостоятельно и под свою личную ответственность.

Осуществлять территориальное общественное самоуправление могут  граждане старше 16 лет. В ТОС могут состоять жители подъездов, домов, группы домов, микрорайона, а границы ТОС устанавливаются горсоветом. Созданию ТОС должно предшествовать создание инициативной группы из 5 и более человек. Они обращаются в горсовет с заявлением в письменной форме о намерении создать ТОС, размещают соответствующее объявление о проведении собрания учредителей/конференции граждан. Если численность жителей на соответствующей территории, менее 100 человек, собрание проводится при численности свыше 100 человек. ТОС считается учрежденным с момента  его регистрации администрацией Нарьян-Мара.

ТОС может быть юрлицом, и в этом случае подлежит госрегистрации как некоммерческая организация. Органы ТОС обязаны 1 раз в год отчитываться о своей деятельности перед собранием/конференцией граждан территории. Полномочия органов ТОС должны быть прописаны в уставе, а срок действия не может быть более 4 лет.

Председатель горсовета О. Петунина считает, что новое положение - серьезный шаг в развитии этого движения. Новый документ учитывает опыт ТОС, работающих на территории Нарьян-Мара, проблем, с которыми приходится часто сталкиваться гражданам, желающим объединиться в ТОС, наработки горсовета и администрации города. Благодаря совершенствованию будут появляться новые ТОС.

На начало года в столице НАО зарегистрировано 10 ТОС.





Рекомендуем по теме:

В НАО состоялось заседании комиссии по вопросам госустройства

В Коми решили пересмотреть закон о референдумах

Центр занятости и 20 общественных организаций НАО обсудили вопросы сотрудничества

В НАО собираются всех людей старше 30 лет проверять онкомаркерами

Аферисты вводят в заблуждение жителей аварийных домов Верхней Максаковки

Систему инициативного бюджетирования введут в НАО


В Архангельске открылась выставка С. Дали

Пекарня «Счастливочная»: начал работу первый резидент ТОСЭР

"Пельмень День" прошел в Сыктывкаре

Почему многие трейдеры отдаю предпочтение платформе MetaTrader 4?

Племенные оленеводческие хозяйства НАО подтвердят статус репродукторов ненецкой породы северных оленей

В НАО обсудят условия предоставления губернаторского гранта инвесторам округа

Карелия произвела продукции в сфере рыболовства 24,8 тыс тонн
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета