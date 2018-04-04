Добровольческий форум пройдет в Архангельске 20-22 апреля

Архангельская область >> Общество >> 04.04.2018

Областной форум пройдет на учебной базе САФУ "Бабонегово". На него съедутся 70 ребят из Архангельской области. Они изучат современные направления движения добровольцев, продумают схему развития движения в области, внесут новые, интересные предложения в работу.

Специальный гость мероприятия - федеральный эксперт Ассоциации волонтерских центров. Он проведет мастер-класс по тенденциям развития добровольчества.

Большая роль в программе форума отведена проектному управлению. Ребят научат делать проекты, расскажут, как получить для них финансовую поддержку, как воплотить в жизнь. Завершит мероприятие презентация проектов участников, среди которых выберут лучшие и отправят на общероссийский конкурс "Доброволец России".

Директор Дома молодежи Архангельской области А. Чилибанов рассказал, что форум добровольцев - уникальная для региона обучающая площадка для волонтеров. Ребята получают возможность познакомиться, приобщиться к общему делу, вместе продумать концепцию развития движения добровольчества.

К участию приглашаются активисты, руководители волонтерских движений, объединений, организаций в возрасте 18 - 35 лет.

Напомним, что сборы добровольцев проводятся в разных городах России. Они призваны воспитывать в молодежи чувство ответственности за происходящее в обществе, помогать людям в разных проблемах всеми возможными способами. Забота о членах общества на безвозмездной основе – это признак цивилизованного общества, к которому стремится Россия. Достаточно вспомнить опыт США и Европы, где благотворительностью считают своим долгом заниматься почти все, независимо от финансового положения. Они кормят бездомных, помогают в пунктах раздачи бесплатной пищи, организуют сборы денежных средств и вещей и мн. др.





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