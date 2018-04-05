На реализацию государственных соцобязательств в Коми в 2017 г израсходовали 7,6 млрд. руб.
В Сыктывкаре состоялась коллегия министерства труда Коми, на которой об итогах работы ведомства доложил И. Семяшкин, глава профильного министерства. Он рассказал, что в Коми успешно реализуют программу поддержки социально незащищенных людей, и в прошлом году обеспечили жильем 338 человек, среди которых 296 детей-сирот, 8 ветеранов ВОв, 34 инвалида и ветерана боевых действий. В этом направлении работа продолжается, потому что в республике своей очереди на жилье ждут около 1,5 тыс. детей-сирот.
И. Семяшкина рассказал о непростой экономической ситуации в регионе, при которой республика все же нашла возможность сделать все социальные выплаты и сохранить гарантии в полном объеме. Например, в 2017 г были приняты новые меры поддержки незащищенных слоев населения - оплата проезда на место лечения для онкобольных, направление денег из средств семейного капитала для подготовки ребенка к школе.
Коми досрочно выполнила поручение В. Путина о закрытии очередности в дома-интернаты. Ликвидировать очереди нужно было до конца 2018 г. В 2017 г впервые в истории очередь на устройство в учреждения соцобслуживания отсутствовала.
С октября 2017 г на дому соцобслуживание полностью передано в негосударственный сектор, сейчас оно предоставляется одиннадцатью некоммерческими организациями. Республика также выполнила поручение В. Путина по обеспечению доступа к бюджетным средствам социально ориентированных НКО. Их удельный вес в предоставлении соцуслуг составляет 15,7%.
В 2017 г во всех формах соцобслуживания услуги получили 39 тыс. человек, при этом очередности на любое социальное обслуживание нет.
На реализацию государственных соцобязательств в прошлом году израсходовано 7,6 млрд. руб., из которых 24% - деньги федеральной казны.
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