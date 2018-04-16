В архангельском Доме молодежи открыли арт-объект "Счастливое детство"

Архангельская область >> Общество >> 16.04.2018

Открытию объекта предшествовал День открытых дверей, который прошел в марте и где обсуждался вопрос концепции развития молодежного центра.

На нем архангельский художник-граффитист Артем Хазанов выдвинул идею создавать на больших пространствах Дома молодежи арт-объекты. Через месяц эта идея воплотилась в жизнь в первой работе художника "Счастливое детство". Она появилась на лестничном пролете, и стала любимым местом для селфи.

На презентации Хазанов рассказал, что его вдохновило создать именно такой сюжет и поделился планами дальнейшего оформления здания. "Счастливое детство" – это граффити картина, и этот столь самый близкий для молодежи. Картину решили сделать черно-белой и изобразить на ней пионеров. Хотя автор один цветной элемент все же сделал - красный бумажный самолетик. В этом году отмечается 100-летие комсомола, поэтому пионеры с самолетиком в руках – это послы из прошлого в будущее. Арт-объект ассоциируется с беззаботным детством и напоминает о связи поколений, которую чтит современная молодежь.

На открытии арт-объекта присутствовала председатель совета Общероссийской организации "Воспитанники комсомола – мое Отечество" С. Коваль.

Сейчас бывший Дом Культуры моряков переживает масштабное преобразование. Дом молодежи стал примером многофункционального современного досугового центра, о чем не раз говорил и ставил в пример губернатор Архангельской области в Послании Собранию депутатов области. Дом молодежи - ориентир для всех мунобразований, так как подобные объекты объединяют людей разных интересов, предоставляют широкие возможности в реализации талантов, воплощении идей.





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