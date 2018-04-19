В Нарьян-Маре прошел межрегиональный форум по правам человека в арктическом пространстве

В столицу НАО приехали 20 региональных омбудсменов. А. Цибульский, глава округа, обратился к ним с приветствием. Он заявил, что в современном мире ключевой ценностью является человек, и в Нарьян-Маре собрались люди для обсуждения вопросов, связанных с человеком и его жизнью. Большинство людей в обществе озабочены вопросами справедливости, и омбудсмены - это медиаторы между властью и гражданами, которые в состоянии обеспечить соблюдение справедливости.



Аппарат омбудсмена в 2017 г получил из регионов Арктики 1,8 тыс. обращений, что меньше, чем годом ранее на 350 обращений.



Территориальный анализ обращений показал: больше всего обращений поступило из Коми (5 на 10 тыс. населения), из Ямало-Ненецкого автономного округа (3,9), Архангельской области (3,2). НАО в этом рейтинге стоит на последнем месте (менее 1), и этим можно гордиться. Обращения граждан - это показать того, насколько власти регионов в состоянии решить проблемы граждан на местах. Большинство обращений связаны с социальными проблемами, жильем, своевременными выплатами зарплаты, но есть и региональная специфика - северные надбавки, экология, права малочисленных народов.



Одной из самых серьезных проблем округа является реализация прав на получение высшего образования, так как в НАО нет вузов, и молодым людям приходится ехать поступать в другие регионы, что способствует оттоку талантливой молодежи с Севера, которая потом не хочет возвращаться обратно.



Актуальной проблемой является жилье, и на Севере в силу климатических условий, оно ветшает быстро, а вводить новые объекты сложно. В 2017 г 300 семей получили новые квартиры, переехав из аварийного жилья, но проблема полностью не решение - 7% жилфонда нужно обновить, 2 тыс. семей ждут очереди на получение жилья.