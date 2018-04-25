Дни Финляндии проходят в Мурманске

В Мурманске прошел двухдневный семинар "Арктическое сотрудничество", который стал частью программы Дней Финляндии. Его открыл замгубернатора Мурманской области А. Тюкавин. Участие в мероприятии приняли Генеральный консул Финляндии А. Ламмила, представители бизнеса, научные деятели, власти обоих стран.



А. Тюкавин отметил, что у России с Финляндией давние партнерские взаимоотношения. Прошлый год в России был Годом экологии, и Мурманская область в его рамках провела 100 мероприятий по охране окружающей среды на 3,5 млрд руб. с 97% негосударственных инвестиций. Работа в области рационального использования ресурсов будет продолжена и в этом году.



На семинаре обсудили вопросы экологии Севера, а представители министерства занятости Финляндии выступили с докладом об опыте работы в горнодобывающей промышленности арктического региона.



Цель мероприятия - расширение диалога по проблемам окружающей среды и развитие коммерческих связей между сторонами. В нем приняли участие представители министерств, ведомств Финляндии, Мурманской области, эксперты, представители предприятий. Они обсудили новые измерения политики в Арктике, на Севере, проблемы экологической устойчивости, черного углерода, исследования, образование в вопросах экологии, представили перспективы развития экономики и промпотенциала Мурманской области.



Сегодня финские и российские партнеры горнодобывающего сектора обсуждали высокотехнологичные и интеллектуальные решения для устойчивой работы и развития в Арктике горнодобывающей промышленности.



На протяжении 2018 г в регионе пройдет много мероприятий в рамках Дней Финляндии, в том числе культурных, экономических, спортивных, в которых постараются охватить все слои населения.