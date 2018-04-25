Дни Финляндии проходят в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 25.04.2018

В Мурманске прошел двухдневный семинар "Арктическое сотрудничество", который стал частью программы Дней Финляндии. Его открыл замгубернатора Мурманской области А. Тюкавин. Участие в мероприятии приняли Генеральный консул Финляндии А. Ламмила, представители бизнеса, научные деятели, власти обоих стран.

А. Тюкавин отметил, что у России с Финляндией давние партнерские взаимоотношения. Прошлый год в России был Годом экологии, и Мурманская область в его рамках провела 100 мероприятий по охране окружающей среды на 3,5 млрд руб. с 97%  негосударственных инвестиций. Работа в области рационального использования ресурсов будет продолжена и в этом году.

На семинаре обсудили вопросы экологии Севера, а представители министерства занятости Финляндии выступили с докладом об опыте работы в горнодобывающей промышленности арктического региона.

Цель мероприятия - расширение диалога по проблемам окружающей среды и развитие коммерческих связей между сторонами. В нем приняли участие представители министерств, ведомств Финляндии, Мурманской области, эксперты, представители предприятий. Они обсудили новые измерения политики в Арктике, на Севере, проблемы экологической устойчивости, черного углерода, исследования, образование в вопросах экологии, представили перспективы развития экономики и промпотенциала Мурманской области.

Сегодня финские и российские партнеры горнодобывающего сектора обсуждали высокотехнологичные и интеллектуальные решения для устойчивой работы и развития в Арктике горнодобывающей промышленности.

На протяжении 2018 г в регионе пройдет много мероприятий в рамках Дней Финляндии, в том числе культурных, экономических, спортивных, в которых постараются охватить все слои населения. 





Рекомендуем по теме:

Природоохранные инициативы обсудили в архангельском ЦБК

В Мурманске закончился педагогический форум на тему экологического образования

Мурманская область и Исландия будут подписали соглашение о сотрудничестве

Мурманская область и Чувашия подписали соглашение о сотрудничестве

В Мурманской облдуме депутаты встретились с дипломатами из Норвегии

В Нарьян-Маре пройдет семинар по финансированию международных проектов "Коларктик"


Российско-норвежская экспедиция вернулась с путешествия по полуострову Канин

Добровольческий форум пройдет в Архангельске 20-22 апреля

"Формула успеха" определила лучших режиссеров Коми

Бизнесмены одобрили работу правительства Коми в развитии конкурентной среды

"Столица российского дизайна" приедет в Петрозаводск

НАО налаживает связи с индейцами из Северной Америки

Стадо северных оленей на острове Колгуев восстанавливается после массового падежа
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета