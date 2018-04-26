"Аквилон Инвест" организовал в Архангельске концерт для ветеранов

Благотворительный фонд и депутат А. Фролов организовали ветеранам Ломоносовского округа концерт сразу к двум майским праздникам - Первомаю и 9 мая.



Пригласили на мероприятие тех, кто помнит 1940-е годы не понаслышке. С. Попова, которой 91 год, трудилась в тылу, но до сих пор вспоминает те году с ужасом. Особенно ярко в памяти остались окна, заклеенные накрест газетными полосами, чтобы при бомбардировках стекла не вылетали.



В АГКЦ было много тех, кто не дождаться родных с фронта, и все равно продолжал верить в их возвращение. На концерте было много детей войны, которым в то время было по 5-10 лет, а они до сих пор помнят День Победы. Для них, а также для многих других, встреча на концерте – это возможность пообщаться, встретиться со старыми знакомыми, которых осталось совсем мало. "Аквилон Инвест" старается проводить такие встречи для ветеранов ежегодно уже 15 лет. Эта традиция прижилась, и ветераны каждый год ждут этого времени, поскольку им важно внимание. Это – золотой фонд города, который депутатский корпус будет поддерживать.



Подобные мероприятия и акции проводятся не только перед майскими праздниками, а в течение всего года. Это дает ветеранам ощущение того что о них помнят, а их опыт ценят. Многие приглашенные в силу слабого здоровья на концерт прийти не смогли, но все они получили подарки ко Дню Победы, которые им принесло домой.



Сегодня ветеранов ждет еще один подарок - откроют двери отреставрированные помещения Совета ветеранов Ломоносовского округа. Их обновили при помощи депутата А. Фролова и его команды. По просьбе местных жителей и жителей Майской Горки фонд "Аквилон Инвест" распечатал около 300 портретов героев ВОв, которые 9 мая станут участниками Бессмертного полка.