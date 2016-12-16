Экспедиция на снегоходах "Путь Помора" отправилась из Архангельска в Карелию

В Архангельске стартовала экспедиция на снегоходах, организованная в рамках подготовки похода к Северному полюсу в 2018 г. Также у мероприятия был еще один повод - 100 лет назад в России впервые официально зарегистрировали первую особо охраняемую природную территорию - Баргузинский заповедник.



Большая часть участников "Пути Помора" – это путешественники, которые уже побывали в экспедиции "Онежское Поморье-2016". Все они прошли через национальные парки Карелии и Архангельской области (Водлозерский нацпарк, Онежское Поморье). Теперь они решили пойти дальше и соединить маршрутом Водлозерский парк и Паанаярви – парком, находящимся на финской границе.



Экспедиция состоит из 18 человек, среди которых представители арктических войск Минобороны страны, Главного управления МЧС Карелии, компаний, выпускающих внедорожную технику ("Веломоторс", "POMOR"), студенты Арктического университета Мурманска, входящие в добровольный отряд спасателей вуза. Руководит походом В. Симонов - известный путешественник, полярник, лидер спецназа ВДВ Северного полюса. Запечатлеть для истории нюансы похода должен шеф-фотограф "National Geographic" А. Каменев.



"Путь Помора" займет 10 дней, пройдет через Мурманскую и Архангельскую области, Карелию. За время путешествия экспедиция должна преодолеть 1 тыс. км со скоростью 100-150 км/день. О полноценном питании и ночлеге можно будет забыть.



Ключевые пункты маршрута: Тунгуда, Боровой, Беломорск, Калевала, Заречинск, Петрозаводск, Кандалакша и мелкие деревни и поселки. Официально финишировать экспедиция планирует 24 декабря в Петрозаводске.



В ходе мероприятия участники поделятся опытом поведения в сложных ситуациях, отработают взаимодействие различных структур и ведомств.