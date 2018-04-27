100-летие отметил петрозаводский горсовет

К этой дате вышла книга-история представительной власти Петрозаводска и реализованы масштабные информационные и просветительные проекты.



Депутаты на торжественной сессии, посвященной 100-летию Петросовета, вспоминали об истории совета и принимали поздравления. Председатель горсовета Г. Боднарчук поприветствовал гостей заседания. В сессии приняли участие представители Госдумы В. Пивненко, замглавы Карелии по внутренней политике В. Любарский, депутат Законодательного собрания Петрозаводска М. Гуменникова. Также на заседание пригласили бывших работников, чей вклад в Петросовет незаметным считается до сих пор.



Юбилей Петросовета - праздник не только для него, но и для всех петрозаводчан. Историю петрозаводского представительного органа принято отсчитывать с 1918 г, когда В. Парфенов предложил Олонецкий губернский совет переименовать в Петрозаводский. Новому органу передали функции горсамоуправления, а сам Парфенов стал первым в истории председателем Петросовета.



За прошедшие 100 лет горсовет часто изменялся, но сохранил при этом принципы народовластия. Местные жители могут самостоятельно определять будущее Петрозаводска, принимать участие в выборах.



На сайте "Республика" открыт проект "Век советов", где еженедельно публикуются материалы о работе горсовета на основе архивов и газетных публикаций. На сегодня вышло больше 20 материалов.



На торжественной сессии был представлен фотоальбом "Петрозаводск: город и власть", посвященный юбилею горсовета, подготовленный совместно с издательством "Скандинавия". Это книга, которая рассказывает о 100-летней истории Петросовета. Она сохранит верность традициям народовластия, увековечит память об опыте предшественников, пробудит молодежь к участию в выборах депутатов горсовета.