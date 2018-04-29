В Вологде наградили лучших пожарных

На площади Революции состоялось торжество, посвященное Дню пожарной охраны. На него пригласили ветеранов, действующих сотрудники пожарной службы, представителей власти, кадетов. От лица города пожарных поздравил зампредседателя Заксобрания региона А. Подволоцкий.



Он отметил, что несмотря на официальное открытие пожарной службы 369 лет назад, профессия существовала всю историю человечества, и даже сама история началась с укрощения огня. Пожарные – героические и благородные люди, и то, что люди называют подвигом для них ежедневная работа.



В рамках торжества прошли показательные выступления пожарных и спасательных подразделений, состязания "Пожарный кроссфит", детские конкурсы. Также на площади развернули выставку современной пожарной техники. Лучшим представителям профессии вручили награды, среди которых были и от Заксобрания области.



Наибольший интерес зрителей вызвали соревнования, в которых вологодские пожарные выиграли у череповецких коллег. В финале соревнования по многоборью в пожарном обмундировании наибольший эффект произвело тушение очагов возгорания.



К соревнованиям пожарные Вологды готовились в спорткомплексе с. Молочное, с опытным тренером, чемпионом мира по пожарно-прикладному спорту И. Синицыным. Приходилось преодолевать полосу препятствий, тренировать мастерство. Не сложных этапов не было, поэтому физически напрягаться приходилось на каждом, а процесс усложняли противогазы.





Сегодня на вооружении вологодских пожарных частей современная высотная техника, беспилотники, позволяющие проводить разведку на месте пожаров и ЧС. Добровольные пожарные подразделения регулярно развиваются, и этот вопрос контролирует правительство области. В 2018 г на территории Вологодской области откроется 5 подразделений.

