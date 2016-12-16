В Архангельске подвели итоги работы местного отделения РГО

Архангельская область >> Общество >> 16.12.2016

В Архангельске подвели итоги работы отделения Русского географического общества.

Л. Васильев, председатель отделения РГО Архангельска, рассказал, что в текущем году работа местных географов вышла на международный уровень. Они приняли участие во всероссийских акциях (Всероссийский съезд преподавателей географии, Всероссийский географический диктант и мн. др.).

Важнейшим начинанием архангельского Русского географического общества также можно назвать открытие Молодежного клуба, куда попали неоднократные покорители арктических широт, участники экспедиций Арктического плавучего университета. Молодежный клуб – один из перспективных проектов, который призван объединить молодежь 14-35 лет.

АПУ Л. Васильев назвал наиболее перспективным проектом географического общества. В частности, недавно был подписан сводный плана реализации соглашения о взаимной работе Росгидромета и САФУ, что даст возможность и дальше развивать "плавучий университет".

Д. Поликин, кандидат географических наук, подвел итоги экспедиции на Новую Землю - совместного проекта Росгидромета, РГО и САФУ, а также рассказал о ближайших планах на 2017 г., на который запланировано исследование архипелага Земля Франца-Иосифа. Это будет самым важным исследовательским проектом региона, к которому планируют привлечь представителей Швейцарии.

Напомним, что каждый год Архангельский филиал РГО участвует во многих проектах, как государственных, так и частных, проводит много экспедиций, направленных на изучение Севера. Местные географы принимают участие в исследовании культуры, природы, истории полярных станций, каждый год проводят ряд конференций, главной темой которых является Арктика. Работа РГО проводится даже в местном краеведческом музее, где читают лекции представители организации.





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