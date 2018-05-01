В Сыктывкаре открылось первое православное антикафе

Республика Коми >> Общество >> 01.05.2018

Религиозная молодежь города собралась в православном антикафе "Логос", первом в Коми. Оно открылось на базе школы Свято-Стефановского кафедрального собора, и по воскресеньям в 18:00 открывает двери для православных.

Отличие "Логоса" от традиционного антикафе, в котором гости платят за время, в том, что люди здесь делятся радостью, хорошим настроением. Там читают Священное Писание, изучают его в толкований контекста, общаются, играют в настольные игры, на гитаре. Подобные встречи делают религию доступной и более понятной молодежи. Об этом рассказал А. Фомин, куратор антикафе.

Но все же остается непонятным, почему "Логос" назвали антикафе, а не клуб, кружок или что-то подобное. По сути, от антикафе там нет ничего, даже денег за проведенное время. Кроме того, открыто оно при воскресной школе, и, соответственно, работает тоже только по воскресеньям.

В "Логосе" люди не ограничиваются обсуждением религиозной тематики. Они говорят о музыке, обсуждают прошедшие события, а также отмечают дни рождения и другие праздники. Здесь даже можно услышать русский рок в акустическом гитарном исполнении. 

В антикафе последний раз собралась для того, чтобы обсудить православных блогеров. Также есть богословский клуб, и в нем более подробно обсуждают интересные темы, к примеру, феминизм в православии. Один раз в неделю молодежь собирается в киноклубе. В перспективе участники Союза православной молодежи Коми собираются открыть еще и спортивный православный клуб. Сейчас потенциальные члены клуба занимаются историческим фехтованием на любительской основе, но скоро у них появится более цивилизованная площадка для тренировок, что позволит привлечь больше православной молодежи, приобщить ее к спорту. 





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