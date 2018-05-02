За две недели снегоуборочная техника в Нарьян-Маре сделала 123 рейса

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 02.05.2018

МБУ "Чистый город" заканчивает "снежный сезон". В этом году объем снегоуборочных работ в Нарьян-Маре вырос по сравнению с 2017 г. За зиму на полигоны ТБО вывезли 55 тыс. кубометров снега (зимой 2016/2017 гг. совместно с подрядчиками в Нарьян-Маре собрали и вывезли 54 тыс. кубометра).

Без подрядчиков справиться с таким объемом не удалось бы. Нагрузка увеличилась в 2 раза. Уже май, а в  городе до сих усиленно выгребают с улиц снег и откачивают талую воду. Если этого не делать вовремя, город будет стоять по щиколотку в воде. специалисты рассчитывают на то, что в ближайшие дни в регионе не будет резкого потепления, которое может существенно усложнить работу уборочных служб.

 По информации гидрометеорологической станции "Нарьян-Мар",  осадков в столице НАО с октября 2017 г по март текущего выпало 192,6 мм (годом ранее 181,7 мм). По нормам Всемирной метеорологической организации, которая вела статистику с 1961 по 1990 г осадков должно быть в среднем около 182 мм, а в этом году их оказалось гораздо выше нормы.

С середины апреля "Чистый город" откачивает талую воду с улиц города, и за 2 недели откачано 922 кубометра воды (123 илососные машины), которые не успели убрать в виде снега.

В распоряжении предприятия есть 2 илососные машины, и они постоянно задействованы. Также заключен договор с АТП на привлечение  еще двух спецмашин.

В Отделе муниципального контроля сообщили, что специалисты каждый день делают контрольную проверку в городе на предмет качественного выполнения работ. В конце апреля выявлен факт откачки талой воды со стройки с выливанием на дорогу, тротуары. В отношении компании-нарушителя составлен административный протокол. Население просят сообщать о подобных нарушениях соответствующие структуры. 





Рекомендуем по теме:

В Нарьян-Маре налаживают работу зимников

В тундре НАО продолжается строительство автодороги Нарьян-Мар – Усинск

В НАО выбрали "Золотое перо Ненецкого автономного округа-2017"

400 млн руб. направят в 2017 г на строительство дорог в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре готовятся к гонкам на снегоходах

В Нарьян-Маре началось "ледовое побоище"


Российско-норвежская экспедиция вернулась с путешествия по полуострову Канин

Добровольческий форум пройдет в Архангельске 20-22 апреля

"Столица российского дизайна" приедет в Петрозаводск

НАО налаживает связи с индейцами из Северной Америки

Модернизированные кинотеатры появятся в 4 районах Коми

В Администрации НАО состоялся круглый стол по вопросам рыболовства

Новое Верхне-Щугорское месторождение начало добычу бокситов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета