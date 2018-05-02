За две недели снегоуборочная техника в Нарьян-Маре сделала 123 рейса

МБУ "Чистый город" заканчивает "снежный сезон". В этом году объем снегоуборочных работ в Нарьян-Маре вырос по сравнению с 2017 г. За зиму на полигоны ТБО вывезли 55 тыс. кубометров снега (зимой 2016/2017 гг. совместно с подрядчиками в Нарьян-Маре собрали и вывезли 54 тыс. кубометра).



Без подрядчиков справиться с таким объемом не удалось бы. Нагрузка увеличилась в 2 раза. Уже май, а в городе до сих усиленно выгребают с улиц снег и откачивают талую воду. Если этого не делать вовремя, город будет стоять по щиколотку в воде. специалисты рассчитывают на то, что в ближайшие дни в регионе не будет резкого потепления, которое может существенно усложнить работу уборочных служб.



По информации гидрометеорологической станции "Нарьян-Мар", осадков в столице НАО с октября 2017 г по март текущего выпало 192,6 мм (годом ранее 181,7 мм). По нормам Всемирной метеорологической организации, которая вела статистику с 1961 по 1990 г осадков должно быть в среднем около 182 мм, а в этом году их оказалось гораздо выше нормы.



С середины апреля "Чистый город" откачивает талую воду с улиц города, и за 2 недели откачано 922 кубометра воды (123 илососные машины), которые не успели убрать в виде снега.



В распоряжении предприятия есть 2 илососные машины, и они постоянно задействованы. Также заключен договор с АТП на привлечение еще двух спецмашин.



В Отделе муниципального контроля сообщили, что специалисты каждый день делают контрольную проверку в городе на предмет качественного выполнения работ. В конце апреля выявлен факт откачки талой воды со стройки с выливанием на дорогу, тротуары. В отношении компании-нарушителя составлен административный протокол. Население просят сообщать о подобных нарушениях соответствующие структуры.