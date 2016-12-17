Саммит Дедов Морозов состоялся в Петрозаводске

В Петрозаводске новогодние мероприятия начались с сигнала, который дали мэр города и Деды Морозы. В Городском доме культуры прошла необычная встреча – на новогоднем саммите встретились Деды Морозы с внучками Снегурочками. Они, в свою очередь, пригласили главу города И. Мирошник, чтобы доложить о том, что город у новогодними праздникам готов, подвести итоги приготовлений, рассказать о программе и дать официальный старт празднику.



Мирошник поблагодарила волшебников за праздничное настроение, рассказала о новинках, которые ждут жителей города в этом году. Например, в городе появились светящиеся консоли, современная иллюминация на центральных улицах, катки на Набережной и в Губернаторском парке. Также 21 декабря начнет работу резиденция Деда Мороза на площади Кирова и новогодняя ярмарка. Праздники проведут во всех школах, детсадах, вузах Петрозаводска.



Глава города решила, что главные новогодние чародеи тоже должны получать подарки, а не только дарить их людям, поэтому вручила им небольшие памятные сувениры.



Волшебники будут поддерживать все городские проекты, связанные с Новым Годом, о чем клятвенно пообещали собравшимся. После этого все участники саммита, передавая волшебный шар друг другу, говорили жителям города праздничные пожелания и новогодних чудес в действии.



Шар стал последней игрушкой, которой украсили главную городскую елку, после чего все собравшиеся сказали волшебные слова, и елочка засияла разноцветными огнями. С этого дня началась пора праздничных событий, которые особенно будут интересны детям. Их ждет обширная культурная программа в разных заведениях города. Подготовка города к празднику еще продолжается, поэтому окончательный вариант украшения будет готов только к 25 декабря.