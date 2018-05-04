Представителей 30 регионов собрал форум по правам человека в Арктическом пространстве

Форум организован по инициативе Л. Свиридовой, уполномоченного по правам человека НАО.



На мероприятия в Нарьян-Маре участников приветствовал глава региона А. Цыбульский. Он отметил, что среди Арктических регионов именно от Ненецкого округа поступает меньше обращений от граждан к уполномоченному по правам человека (меньше 1 на 10 тыс. населения).



Жители НАО сегодня получают образование, высокотехнологичную медпомощь, санаторное лечение, наркологическую, психиатрическую помощь за территорией НАО. Представители 70 субъектов реализуют именно в НАО право на труд, что требует особого внимания от властей. Если возникают проблемы, нужны оперативные межрегиональные и межведомственные действия.



Сложным вопросом остается восстановление прав сотрудников предприятий-банкротов. Нужны дополнения в закон о регулировании статуса конкурсного управляющего по конкретизации критериев его работы, определение сроков по мерам в рамках процедуры банкротства. Совместные действия прокуратуры и руководства НАО смогли привести к погашению задолженность перед 111 сотрудниками.



Почти не двигается с места жилищная проблема. В прошлом году в из ветхого жилья переселили 300 семей, 2 тыс. квартиросъемщиков ждут очереди на переселение. Многие устают ждать и переезжают в более благоприятные климатически регионы. В 2015–2017 гг. 6 жителей НАО переехали в Москву для реализации жилищных сертификатов на 7 млн руб., в этом году выдан 1 сертификат.



По итогам форума НАО получил квоты для жителей в спецучреждениях Рязанской области и методики создания патронажной службы. Также были обозначены пути решения проблем малочисленных народов Севера. Резолюция форума включила предложения органам исполнительной и законодательной властей всех уровней, которые нуждаются в изменениях.