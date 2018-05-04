В НАО запретят брать на работу близких родственников

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.05.2018

Представители ОНФ в НАО предложили запретить главам государственных организаций и учреждений брать на работу своих близких родственников.

Активисты добились изменений в существующем порядке назначения руководителей госучреждений в НАО. Региональные органы власти пересмотрели некоторые положения документа. В частности, был установлен прямой запрет оформления на работу директором лица, в подчинении которого окажется родственник (жена, родитель, муж, дети, братья, сестры, их супруги и ближайшие родственники супругов). Если руководитель после назначения примет на работу близкого родственника, с ним будет расторгнут трудовой контракт.

Поводом для изменений в порядок приема на работу послужили факты, когда руководители учреждений здравоохранения, культуры, образования брали на работу близких родственников в непосредственное подчинение. Эти факты получили  общественный резонанс. Теперь коррупционный фактор будет устранен. Так прокомментировал новшества в правовом акте региона руководитель рабочей группы ОНФ "Честная и эффективная экономика" А. Попов.

Недавно граждане сообщили в ОНФ, что в медучреждении округа работает брат и жена главврача, что противоречит положениям порядка. Общественники уже обратились в администрацию НАО и прокуратуру с требованием проверить в медорганизации факты нарушений и устранить их.

Работа родственников в бюджетных организациях является системой, которую нужно менять. "Семейный подряд" противоречит нормальным отношениям в коллективе и имеет коррупционную составляющую. Личные интересы родственников не должны стать преградой для полноценной эффективной работы. Личные интересы приводят к недобросовестному исполнению полномочий, а родственники необоснованно получают премии, надбавки, отсутствуют на рабочем месте и мн. др. Об этом рассказал председатель штаба Народного фронта в НАО В. Чупров.





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