В Сыктывкаре проходит выставка-ярмарка народных мастеров "Жемчужина Севера"

В сыктывкарском Центре ремесел открылась шестая выставка-ярмарка изделий народных ремесел и промыслов.



"Жемчужина Севера" каждый год балует местных жителей редкими товарами авторской работы из бересты, вязаными вещами, вышивкой и узорами, изделиями из дерева, бисера, металла, войлока и стекла.



На открытии ярмарки побывал министр культуры Коми С. Емельянов. Он отметил, что с "Жемчужины Севера" открывается череда предновогодних мероприятий. Пока это только республиканская выставка, но в скором времени она может сменить статус на межрегиональную, что даст возможность расширить границы представляемых товаров и продемонстрировать свои работы большему количеству мастеров.



В этом году в выставке принимают участие 57 человек многие из них не первый раз. Они за год освоили новые техники, постарались развить свой талант, поэтому их работы годичной давности существенно отличаются от нынешних.



Специальный гость ярмарки Т. Ковша, президент Международной гильдии мастеров, отметила, что в Коми приезжает третий раз, и каждый раз поражается разнообразием талантов местных жителей. Каждый год она видит здесь что-то новое, и все это достойно внимания. Купить хочется практически каждую вещь, поэтому приходить на ярмарку лучше с полным кошельком, чтобы обеспечить уникальными подарками всех близких.



"Жемчужина Севера" для участников – это шанс получить денежный приз, специальные награды Совета Экспертов и завить о себе. В этом году призовой фонд мероприятия 120 тыс. руб. Также будет объявлен победитель номинации "Открытие года", а рядовые покупатели не останутся без новогодних подарков – среди них призы также будут разыгрываться. Завтра будет объявлен победитель и вручены награды лучшим мастерам региона.