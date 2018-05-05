Акция "Бессмертный полк" соберет в Карелии 20 тыс. человек

В этом году акция "Бессмертный полк" охватит всю республику и соберет 20 тыс. участников. В столице Карелии формирование колонны стартует в 12:00 9 мая на пл. Ленина. Шествие откроется колоннами курсантов Речного училища, поисковиками со знаменем "Бессмертного полка", а замкнут колонну курсанты Президентского кадетского училища.



Пенсионерам, инвалидам, ветеранам при предъявлении удостоверения 3 компании Петрозаводска бесплатно могут сделать таблички: "Онежские мастерские", "Твоя типография", "Наружка".



24 апреля началась акция "Георгиевская ленточка", 27 апреля студенты, юнармейцы и школьники начали нести Почетный караул "Пост №1". Завтра стартует автопробег "Победим вместе", который направится к высоте 168,5, а всего на территории Карелии пройдет около 90 спортивных мероприятий, в которых будут участвовать 10 тыс. спортсменов.



7 мая всех желающих приглашают на праздничный концерт "Хрустальные звездочки" - Великой Победе" в Музтеатре, где выступит тенор Е. Южин, участники фестиваля "Хрустальные звездочки", хор мальчиков "Орфей".



В Петрозаводске парад бессмертного полка пройдет по ул. Кирова, на главной сцене состоится концерт, а во всех районах откроют выставки, площадки для игр и состязаний. Впервые состоится кулинарный файт "Солдатская каша – сила наша".



9 мая в Калевале откроется уличная фотовыставка "Подвиг ваш бессмертен", в п. Лоухи состоится квест "Дети войны". Волонтеры Калевальского района будут раздавать листовки с именами героев Советского Союза, честь имена носят улицы поселка.



В Олонце уже начался фестиваль "На рубежах обороны Ленинграда: деревня Сяндеба 1941", в Костомукше стартовал фотопроект "Живая Победа", в рамках которого состоится показ спектакля по повести местного поисковика.