В Череповце объявили победителей конкурса на лучший проект сквера

В Череповце объявили победителей конкурса на лучший проект оформления скверов. Он проводится при поддержке предприятия "Северсталь" и мэрии города в рамках проекта "Подарок городу 2017-2018".



Лучшими проектами в этом году признали "Аллею чемпионов" и "Спорт - здоровье". Их придумала С. Плотникова, которая получила за свою разработку планшетный компьютер. Победительница близка к спорту, и раньше активно им занималась, именно поэтому тематикой проекта выбрала спортивную. Она считает, что спорт – это здоровье, а это хорошее настроение, оптимизм и позитив.



"Серебро" досталось Е. Ганичевой с концепцией "Лента времени", "бронза" – А. Попову и "Скверу Сазоновский".



В конкурсе принимали участие 50 человек с 33 проектами. Выбрать лучшие оказалось сложно, потому что в каждом была "изюминка" и каждый был достоин внимания. Независимо от возраста участников проекты отличались четкой концепцией и продуманностью деталей. В конкурсе были представлены как проекты отдельных участников, так и целых творческих групп. Например, лучший арт-объект был придуман учениками Детской художественной школы.



Л. Гусева, советник гендиректора компании "Северсталь Российская сталь" сообщила, что 2017 г. объявлен годом экологии, поэтому в регионе предстоит открыть много новых скверов, и благодаря сегодняшним победителям они будут не просто аллеями, лавочками и деревьями, а уголками для отдыха с особенной смысловой нагрузкой. Город благодаря этому станет красивее и привлекательнее.

Согласно плану, скверы в ближайшие два года должны разбить на пр. Победы, ул. Сазонова, пр. Доменщиков. Пустыри уже летом превратятся в детские площадки, клумбы и аллеи, а у людей появятся новые любимые места для отдыха.

