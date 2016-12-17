В Череповце объявили победителей конкурса на лучший проект сквера

Вологодская область >> Общество >> 17.12.2016

В Череповце объявили победителей конкурса на лучший проект оформления скверов. Он проводится при поддержке предприятия "Северсталь" и мэрии города в рамках проекта "Подарок городу 2017-2018".

Лучшими проектами в этом году признали "Аллею чемпионов" и "Спорт - здоровье". Их придумала С. Плотникова, которая получила за свою разработку планшетный компьютер. Победительница близка к спорту, и раньше активно им занималась, именно поэтому тематикой проекта выбрала спортивную. Она считает, что спорт – это здоровье, а это хорошее настроение, оптимизм и позитив.

"Серебро" досталось Е. Ганичевой с концепцией "Лента времени", "бронза" – А. Попову и "Скверу Сазоновский".

В конкурсе принимали участие 50 человек с 33 проектами. Выбрать лучшие оказалось сложно, потому что в каждом была "изюминка" и каждый был достоин внимания. Независимо от возраста участников проекты отличались четкой концепцией и продуманностью деталей. В конкурсе были представлены как проекты отдельных участников, так и целых творческих групп. Например, лучший арт-объект был придуман учениками Детской художественной школы.

Л. Гусева, советник гендиректора компании "Северсталь Российская сталь" сообщила, что 2017 г. объявлен годом экологии, поэтому в регионе предстоит открыть много новых скверов, и благодаря сегодняшним победителям они будут не просто аллеями, лавочками и деревьями, а уголками для отдыха с особенной смысловой нагрузкой. Город благодаря этому станет красивее и привлекательнее.
Согласно плану, скверы в ближайшие два года должны разбить на пр. Победы, ул. Сазонова, пр. Доменщиков. Пустыри уже летом превратятся в детские площадки, клумбы и аллеи, а у людей появятся новые любимые места для отдыха.





Рекомендуем по теме:

Семейный конкурс "Зигзаг удачи" прошел в Сыктывкаре

В Мурманске определили победителей библиотечных проектов "Мурманск – столица Кольского Заполярья"

Спартакиада пенсионеров прошла в Мурманске

300 тыс. руб. на реализацию проекта НКО "Молодежь-Инициатива-Развитие" выделили из бюджета НАО

В Архангельске выбрали победителей конкурса "Студент года"

На "Кросс нации" в Сыктывкаре выдут 5 тыс. горожан


Дональд Трамп может приехать в Архангельск

Экспозиция "Архипелаг" о Земле Франца-Иосифа открылась в Нарьян-Мар

В Онегу выпустили 100 тыс. мальков сига

Фестиваль "Берегиня-2016. Вместе в будущее!" пройдет в Северодвинске и Архангельске

В Архангельске состоится благотворительный турнир по игре в нарды

Бизнес-инкубатор Нарьян-Маре разыгрывает льготную аренду помещений под офис

В НАО выдали бесплатных лекарств льготным категориям населения на сумму 14,5 млн. руб.

Олений транспорт во времена ВОв стал предметом экспозиции Мурманского краеведческого музея

В Карелии будут производить комбикорм для форели

В Сыктывкаре решают проблему очередей в детскую стоматологию
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2016 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.