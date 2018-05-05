В вологодском парке Победы состоится военно-историческая реконструкция "На линии фронта. Год 45"

Накануне Дня Победы в Вологде воссоздадут события ВОв в третий раз. Реконструкторы покажут заключительные сражения весны 1945 г на территории Германии.



Действо начнется завтра в 13.30. В роли немецких и русских солдат выступят 50 членов военно-исторических обществ Вологды, Санкт-Петербурга, Ярославля, Череповца. Все детали сражения, как и костюмы участников, продуманы до мельчавших деталей.



Те, кто уже знаком с вологодскими реконструкциями, общую картину узнают. Организаторы постараются передать атмосферу военного времени и самых сложных боев 1945 г. Об этом рассказал организатор реконструкции, представляющий Вологодское историческое общество А. Минаев.



Все участники знают историю, умеют обращаться с макетами оружия, занимаются воссозданием военных действий не один десяток лет. Мероприятие проводят при поддержке властей города.



Чем дальше Великая Отечественная война, тем меньше возможности получить о ней информацию из первоисточников, ветеранов с каждым годом становится меньше. Только с помощью реконструкции можно увидеть, как проходили бои, во что были одеты солдаты, с каким оружием вступали в бой. Цель реконструкторов - максимально честно показать историческое событие.



Зрители могут пообщаться с реконструкторами, задать им вопросы относительно представления, сфотографироваться.



Также зрителей ждет праздничный концерт в котором выступят школьные агитбригады, для детей организуют интерактивные площадки, квесты на военную и историческую тематику. Также зрители увидят макеты минометного и стрелкового оружия, моторную технику, побывают в полевом медицинском пункте, лагере, оружейной мастерской и попробуют себя в качестве радиста, чем укрепят свои знания об истории ВОв.