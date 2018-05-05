В вологодском парке Победы состоится военно-историческая реконструкция "На линии фронта. Год 45"

Вологодская область >> Общество >> 05.05.2018

Накануне Дня Победы в Вологде воссоздадут события ВОв в третий раз. Реконструкторы покажут заключительные сражения весны 1945 г на территории Германии.

Действо начнется завтра в 13.30. В роли немецких и русских солдат выступят 50 членов военно-исторических обществ Вологды, Санкт-Петербурга, Ярославля, Череповца. Все детали сражения, как и костюмы участников, продуманы до мельчавших деталей.

Те, кто уже знаком с вологодскими реконструкциями, общую картину узнают. Организаторы постараются передать атмосферу военного времени и самых сложных боев 1945 г. Об этом рассказал организатор реконструкции, представляющий Вологодское  историческое общество А. Минаев.

Все участники знают историю, умеют обращаться с макетами оружия, занимаются воссозданием военных действий не один десяток лет. Мероприятие проводят при поддержке властей города.

Чем дальше Великая Отечественная война, тем меньше возможности получить о ней информацию из первоисточников, ветеранов с каждым годом становится  меньше. Только с помощью реконструкции можно увидеть, как проходили бои, во что были одеты солдаты, с каким оружием вступали в бой. Цель реконструкторов - максимально честно показать историческое событие.

Зрители могут пообщаться с реконструкторами, задать им вопросы относительно представления, сфотографироваться.

Также зрителей ждет праздничный концерт в котором выступят школьные агитбригады,  для детей организуют интерактивные площадки, квесты на военную и историческую тематику. Также зрители увидят макеты минометного и стрелкового оружия, моторную технику, побывают в полевом медицинском пункте, лагере, оружейной мастерской и попробуют себя в качестве радиста, чем укрепят свои знания об истории ВОв.





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