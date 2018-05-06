На ямочный ремонт в Архангельске выделили 25 млн руб.

Архангельская область >> Общество >> 06.05.2018

В Архангельске полным ходом идет ремонт дорог. "Ремикс" – подрядчик, который обработал 800 кв. м. по технологии литого асфальта. Подобным методом собираются подлатать еще 2 тыс. км дорог. Планируют использовать струйное цементирование на 10 тыс. кв. м., к площадному разогревателю обратятся после майских праздников и так отремонтируют 14 тыс. кв. м. На местах, где ведутся работы по ямочному ремонту, побывал глава Архангельска И. Годзиш.

Его особенно заинтересовали 2 объекта - участок на пересечении ул. П. Осипенко и ул. Чкалова  и между Ленинградским проспектом и ул. Калинина. В первом  ремонт делается с обрубкой выбоин, во втором - без них. 

В городе часто задаются вопросом, какая технология должна быть применена в здешних климатических условиях? Правильно ли ремонтировать выбоины без обрубки краев? Директор департамента транспорта П. Чечулин считает, что решение о подготовке к ремонту принимают в зависимости от характера и размера ямы. 

Технология литого асфальта - использование смеси битума, щебня, порошковых присадок. Под высокой температурой смесь должна укладываться в выбоину, и если яма продолжительная, вдоль проезжей части, делается обрубка. При наличии трещин на яме обрубать края нельзя, так как это может привести к ее расширению.

Во время проверки больше нареканий вызвала технология заливки смесью. Например, заливка должна производиться только смесью определенной температуры (150-170 градусов), а на проверяемых участках эта технология не соблюдается. На одном участке укладку делали при ненадлежащей температуре, на втором участке даже не было термометра для того чтобы замерить температуру. После такой работы не удивительно, почему дороги в одних и тех же местах приходится ремонтировать каждый год, тратя на это огромные суммы денег. 





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