100 кошек принимают участие в сыктывкарской выставке "Вычегодские зори. Мир. Труд. Кот."

Республика Коми >> Общество >> 06.05.2018

Около сотни беспородных и породистых котов стали главными героями международной выставки кошек. Она проходит в ТРЦ "Парма".

Руководитель оргкомитета выставки Н. Цветкова рассказала, что выставки кошек проводятся в республике с 2012 г по 1-2 раза в год. Эта выставка имеет международный статус, что напрямую зависит от количества участников, которых для данного статуса должно быть более 80, а набралось 103.  Кошек привезли из Йошкар-Олы, Кирова, Печоры, Котласа, Москвы, очень много участников из Сыктывкара - это члены клуба, для которых участие в выставке обязательно.

В этом году впервые оценивать животных приехали 3 эксперта (2 из России, 1 – из Латвии). Каждый оценит участников в категориях: помет, юниор, котенок, кастрат, лучшие короткошерстные кошка и кот, домашний кот, лучшие кошки с полудлиной шерстью и лучший мейн-кун. Одного победителя выберут по итогам первого дня. Награды  также получат победители рингов (11), где будут оцениваться работа кошки в присутствии и отсутствии хозяев,  соответствие стандарту породы, реакцию на общение с человеком.

Особенность выставки – наличие редких пород, которых ранее в Коми не было, к примеру, египетская мау. Это древняя порода, о которой известно  еще со времен фараонов.

На выставке представлены бенгалы, мейн-куны, экзотические породы, например, похожие на черта американские керлы. Эта порода отличается загибающимися назад ушами, которые визуально напоминают рожки. Рождаются такие котята обычными, и только через неделю у них уши начинают загибаться.

Породистых котов на выставки приносят ради титулов, рейтингов, но многие приносят своих беспородных питомцев. Они пропагандируют правильное содержание животных, рассказывают о них, подстегивая людей не гнаться за породой, а брать кошек из приютов.





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