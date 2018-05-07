Нарьян-Марских детей научат снимать мультфильмы

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 07.05.2018

Одна из НКО (некоммерческих организаций) Нарьян-Мара проведет мастер-классы для юных мультипликаторов. На этот проект она получила грант.

В администрации Нарьян-Мара подвели итог конкурса грантов для НКО. Свои проекты подали 8 социально ориентированных  организаций, зарегистрированных в столице округа. В результате оценки комиссии больше баллов получили 5 НКО. Анимационной студии "Ангел" выделили 150 тыс. руб. на реализацию "Мультландиии" - проекта, предполагающего проведение 40 мультипликационных мастер-классов детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям из многодетных семей. Полученные навыки помогут детям снимать свои мультипликационные фильмы, и может быть для кого-то в будущем это станет профессией. Так регион решает еще один вопрос – популяризацию мультипликации и кинематографа в Ненецком округе.

150 тыс. руб. также выделят татаро-башкирскому землячеству  под названием "Туган Як" и проекту "В единстве наша сила!". Его цель - знакомство с традициями и культурой народов Башкирии и Татарстана. НКО проведет в ненецкой столице серию игр и выставок, показ национальных костюмов, дегустацию национальных блюд (бесплатную).

"Сахалин" на гранатовые деньги планирует воплотить в жизнь проект "Комфортная среда для горожан", в рамках которого проведут уборку микрорайона, благоустройство территорий, осыпку, сделают ремонт оград, установят детскою площадку.

Фонд экологического развития округа получил грант в размере 94 тыс. руб. для проведения экологических уроков, на которых будут учить правильному обращению с отходами.

Ресурсный центр НКО НАО получил 55 тыс. руб. на проведение праздника Дня соседа. Он охватит общественные и дворовые территории, благоустроенные в рамках проекта формирования комфортной городской среды.

Общая сумма распределенных грантов - 600 тыс. руб.





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