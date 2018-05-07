Коммунальную диспетчерскую могут создать в столице НАО

>> Общество >> 07.05.2018

В НАО работает портал "Народный контроль", принимающий обращения от граждан в круглосуточном режиме, направляя их в соответствующие службы. В столице округа предложили организовать диспетчерскую службу только по коммунальным вопросам, поскольку такая необходимость есть, особенно после шквала звонков в службу "Чистый город".

С наступлением потепления, снег начал таять стремительно, а городские коммунальные службы не успевали его убирать. Горожане активно звонили в муниципальное предприятие и требовали откачать лужи или вывезти снег. Таких звонков было в 10 раз  больше, и диспетчерская служба "Чистого города" не могла принимать другие, не менее важные звонки, из-за перегрузки линий. Больше 50% звонков адресовались не городским дорожникам.

Горожан не должно особо волновать, кто обслуживает определенную дорогу, поэтому необходима единая диспетчерская служба только  по коммунальным вопросам. Человек должен свободно звонить и сообщить о проблеме, а диспетчер - направлять обращение УК, "Чистому городу" или  ДРСУ. Телефон единой службы был бы также полезен жителям п. Красное и с. Тельвиски.

Сейчас дороги в Нарьян-Маре разделены по подведомственности, их обслуживают разные организации. К примеру, федеральные и региональные обслуживает Нарьян-Мардорремстрой, а городские -Чистый город. Придомовые и домовые территории обслуживают управляющие компании. На сайте горадминистрации приведена схема подведомственности дорог Нарьян-Мара.

В Ненецком округе создали электронную платформу "Народный контроль", куда люди могут обращаться для решения возникающих проблем или предлагать инициативы по развитию региона. Самым востребованным среди жителей НАО является раздел "ЖКХ". Несмотря на то, что электронный портал работает только с октября 2017 г, уже зарегистрировано и рассмотрено около 150 обращений.





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