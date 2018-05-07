Существуют ли бесплатные игровые автоматы?
Люди привыкли, что за удовольствие нужно платить. Вне зависимости от сложившихся обстоятельств и специфики предоставляемых услуг. Не являются исключением и игровые аппараты. Найти слоты можно в любом интернет казино, но для активной игры понадобится внесение депозита. А ведь далеко не каждый человек может себе позволить потратить 10-20 долларов на развлечения. Даже с учетом шанса приумножить вложения в самой краткосрочной перспективе.
Что же делать игрокам, которые не могут пополнить счет даже на минимально возможную сумму? Лучшим решением станет поиск игорных домов, предлагающих бездепозитные бонусы казино. И хотя таких учреждений не слишком много, найти их довольно легко, да и условия получения стартового поощрения у пользователей сложностей не вызывают.
Рассчитывать на бонус за регистрацию могут совершеннолетние пользователи из Европы и Азии, имеющие доступ к сети интернет и готовые потратить немного времени на создание учетной записи. Как правило, процесс регистрации занимает менее 5 минут, а вознаграждение начисляется автоматически. В определенных ситуациях система предусматривает ручную активацию бонуса. Либо посредством перехода по ссылке из регистрационного письма, либо с помощью специалистов технической поддержки.
После начисления бонуса пользователи получают право на бесплатную игру в одном из нескольких популярных форматов. Первый вариант предусматривает предоставление фиксированного числа фриспинов с минимальной ставкой. Второй – предполагает зачисление бонусных денег на игровой счет. В обоих случаях итоговые выигрыши остаются у игроков, имеющих право распорядиться заработанными деньгами по собственному усмотрению.
Альтернативные варианты бесплатной игры
Если вышеприведенный способ по каким-либо причинам не подходит (несоответствие возраста или невозможность заходить на сайты казино из-за локальных ограничений), то стоит рассмотреть более простое и распространенное решение.
Речь идет о посещении специализированного портала, функционал которого предусматривает возможность в игровые автоматы играть бесплатно. В этом случае депозиты также не нужны. Для выполнения ставок используются виртуальные кредиты, предоставляемые администрацией сайта на безвозмездной основе. Функционал демонстрационных версий слотов ничем не отличается от параметров оригиналов, что создает полноценный эффект присутствия в престижных интернет казино.
Существенным достоинством этого варианта является его доступность, а также отсутствие каких-либо правил и ограничений. Не нужна даже регистрация. Если фишки закончатся, то перезагрузка страницы позволит восстановить первоначальный баланс и наслаждаться игрой в течение любого количества времени. К тому же ассортимент развлечений на сайте обширнее, чем в популярных казино, а потому упомянутое предложение становится еще более привлекательным решением.
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