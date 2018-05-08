В Сыктывкаре решали, на каком языке общаться с детьми

В Общественной приемной главы республики состоялось общение экспертов и жителей Коми на тему особенностей воспитания детей-билингвов. Целый час представители Миннацполитики, Минобрнауки, общественники и журналисты искали ответы на вопросы о родном языке в Коми.



Главный эксперт отдела госязыков Министерства нацполитики Л. Камбалова отметила, что перед республикой стоит задачи комфортного обучения детей-билингвов, проживающих в Коми. Примером можно считать проект Дома дружбы народов РК. В частности, национально-культурные автономии часто проводят мероприятия по изучению языка. Курсы, кружки есть у армян, евреев, немцев.



Большая часть общения была посвящена коми языку. В 2018 г на базе Дома дружбы народов проходят семейные практикумы воспитания детей-билингвов, в которых участвует 27 детей из коми-русских семей. Цель занятий - приучить детей к родному языку, общаться с родителями. Сейчас такие занятия проводятся всего раз в месяц.



Большой проблемой для знания языка является переезд жителей сел в города, в результате, если раньше они говорили на коми языке, то постепенно начинают его забывать, так как говорить на нем не с кем. В такой ситуации нужно разговаривать с родителями, убеждать их общаться дома на родном коми языке. Это не сделает знание русского языка хуже, как считают многие, и сохранит коми язык.



Многих интересовал вопрос, с какого возврате ребенка можно обучать коми языку. Никакой разницы в том, какой язык изучает ребенок, нет, поэтому если английский можно учить с рождения, то и коми язык тоже. Только нужно давать ребенку понять, что русский язык и коми язык разные, чтобы в будущем ребенок не говорил на суржике. Как это делать, профильные специалисты не разъяснили.