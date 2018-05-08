Минобразования Мурманской области предоставило субсидии муниципалитетам на 792,5 млн руб.

Мурманская область >> Общество >> 08.05.2018

Дополнительные субвенции и субсидии муниципалитетам региона выделены по поручению губернатора М. Ковтун.

Деньги направлены на выплату зарплат сотрудникам  образовательных и дошкольных учреждений, органов опеки, попечительства, на обеспечение питанием, молоком отдельных категорий учащихся на бесплатной основе, на выплату компенсаций родительской платы за уход  и присмотр за детьми, посещающими учреждения, реализующие программы дошкольного образования, на выплату попечителям, опекунам, приемным родителям и лицам, осуществляющим патронат несовершеннолетних, на оплату коммунальных услуг, предоставление жилья детям-сиротам, детям без попечения родителей.

792,5 млн руб. – сумма небольшая, учитывая, что Мурманская область довольно вместительная. Дополнительная сумма должна поспособствовать улучшению материального положения самых незащищенных слоев населения, а также людям, которые с ними работают. Власти муниципалитетов постоянно жалуются на то, что не имеют возможности выделить деньги на самые необходимые статьи расходов, что в некоторых случаях приводит к нарушению законодательства. Например, фиксировался случай, когда дети, имеющие право на бесплатное питание, не получали его вообще или в неполном объеме, а сироты, которым по закону положены квартиры, не получать их годами.

Конечно, дополнительные деньги всех проблем не решат, но хотя бы поспособствуют их решению. К примеру, если сотрудники образовательных организаций смогут больше получать, их это может оставить в профессии, и они не пойдут искать новую работу, более высокооплачиваемую. Не секрет, что зарплата работников сферы образования и соцсферы одна из самых низких, и людей держат на рабочих местах только энтузиазм и сострадание.





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