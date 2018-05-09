Власти Карелии намерены расширить Арктическую зону

Расширить свою Арктическую зону хотят в Карелии включением в нее Сегежского района и моногорода Костомукша, о чем сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.



Расширение Арктической зоны РФ вполне обоснованное. Предлагаемые к включению в состав Арктики зоны соответствуют ее особенностям, обладают экстремальными природными и климатическими условиями, освоение промышленно-хозяйственной структуры только очаговое, также зона имеет очень низкую плотность населения.



Карельские территории имеют запасы железной руды, торфа, песчано-гравийных материалов, блочного и строительного камня, использующегося в производстве.



Правительство Карелии уже проработало вопрос с Карельским научным центром РАН и получило положительное заключение. Также направлены запросы в профильные экспертные организации, и после получения ответов, материалы направят Минэкономразвития РФ для проработки и внесения изменений в указ президента РФ о сухопутных территориях Арктики в части ее расширения, включая две карельские территории.



Справка. Карелия не включена в Арктическую зону, хотя ее половина относится к Крайнему Северу, и фактически находится на территории Арктики. Год назад в состав АЗ РФ включили территории, Лоухского, Кемского, Беломорского муниципальных районов Карелии, и почему тогда не подумали о Сегежском районе и Костомукше, не ясно.



Пока власти республики ограничиваются лишь констатацией факта того, что еще одну часть республики собираются включить в Арктическую зону, но никто не говорит о том, для чего этой нужно, и почему именно сейчас. Со времен Советского Союза Карелия не считалась Арктикой, и всех это мало волновало. Сейчас ситуация изменилась и российскую Арктику стараются расширить.