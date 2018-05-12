В Сыктывкаре внедряют автоматизированную систему оплаты проезда на автобусах

В Сыктывкаре состоялась перс-конференция, на которой журналистам продемонстрировали терминалы и способы для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Внедряют автоматизированную систему оплаты проезда на автобусах "Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1", "Золотая Корона", ПАО "Сбербанк".



Пресс-секретарь Комиавтотранса А. Попов рассказал, что с 10 мая "Электронный проездной" был опробирован на сыктывкарских маршрутах №54, №18, а далее его планируют протестировать на маршруте №46.



Напомним, что это пилотный проект, в рамках которого пассажиры самых популярных маршрутов города могут купить билеты на проезд с помощью транспортных или бесконтактных карт, независимо от банка. Недавно такой проект реализовали в Воркуте.



Оснащение терминалами автобусных маршрутов в Воркуте и Сыктывкаре стало началом реализации масштабного проекта в Коми. Это сделает транспорт более комфортным, так как безналичный расчет для пассажиров и кондукторов более удобен, обеспечит прозрачность бизнеса перевозчиков, а автотранспортным компаниям поможет выйти на новый уровень. Сейчас бесконтактная оплата - показатель высокого качества сервиса, новых стандартов обслуживания, и управляющий отделением Сбербанка Коми А. Пушкарев уверен, что на этом власти города не остановятся.



Оплатить проезд в автобусе можно прикосновением транспортной/ банковской карты к терминалу. Он должен выдать чек. Для оплаты могут быть использованы смартфоны, оснащенные NFC и приложением (к примеру, Android Pay).



Транспортную карту можно купить в гостином дворе, вестибюле сыктывкарского железнодорожного вокзала за 100 руб. На новой карте будет одна поездка. Пополнить баланс можно с помощью мобильного приложения "Сбербанк Онлайн", в банкоматах "Сбербанка".