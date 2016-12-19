2017 г. в НАО объявлен Годом добра

В столице НАО Нарьян-Маре подвели итоги Года народного единства, определив главную тему будущего года. Для Ненецкого округа выбор темы года стал уже традиционным, но впервые ее определили жители региона путем голосования. Абсолютным большинством голосов 2017 г. будет носить статус Год добра.



Напомним, что этого темами года были физкультура и спорт (2014 г.), Год ребенка (2015 г.) и сейчас заканчивается Год народного единства.



Губернатор округа И. Кошин сообщил, что перед тем как определить тему года для НАО, решили узнать, что думает по этому поводу местное население. В опросе участие приняли 2 тыс. человек, из которых около 700 проголосовали за тему добра. Кошин выразил уверенность, что предстоящий год будет наполнен удивительными историями милосердия, доброты, душевной щедрости.



В голосовании могли принять участие зарегистрированные в сообществе "НАО" в "В Контакте". На выбор были предложены темы: Год молодежи, Год матери, занявшие второе место с 21,5 % голосов, Год чтения с 7,3% занявший третье место. Также в комментариях можно было предлагать свои варианты, из которых самыми яркими оказались Год волонтерского движения, Год оленевода, Год профилактики безнадзорности и Год защиты животных.



2017 г. объединит сотни тематических мероприятий, среди которых будут интересные встречи, концерты, лекции, праздники, Год добра будет подробно освещаться в прессе и на телевидении.



По итогам прошедшего года Кошин отметил, что проведено 200 мероприятий, т. е. каждый второй день в округе старались поднять дух единого в своих стремлениях народа. Глава региона вручил благодарственные письма за личный и общественный вклад в развитие гражданского общества и развитие НАО, а также за активную гражданскую позицию.