На празднование 80-летия Мурманск ждет 1,5 тыс. участников и 10 тыс. зрителей

Программу торжественных мероприятий обсудили во время совещания регионального правительства, после чего губернатор М. Ковтун рассказала о результатах.



Регион начал празднование 80-летия в марте с открытия выставки из фондов Русского музея "Три великих портретиста" в художественном музее. Апрель ознаменовался концертом Симфонического оркестра и В. Гергиева, а уже в этом месяце в Мурманск приезжал камерный оркестр "Виртуозы Москвы".



В честь юбилея Мурманской области в Мурманске запланирован ряд торжеств, которые начнутся 26 мая в ДК им. С. Кирова концертом "Славься, Мурманская область!".



Основные мероприятия назначены на 27 мая, и главное из них - на стадионе профсоюзов пройдет театрализованное шоу "Процветай, наш Кольский край!". Также для мурманчан выступят А. Маршал, дуэт "Кулон". Программа рассчитана на 7 часов и стартует в 14:00. Концерт можно посетить бесплатно. Помимо "звезд" в концертной программе представят свое творчество представители 15 муниципальных районов и сводный духовой оркестр из 120 человек. Всего в концертной программе примут участие около 2 тыс. человек.



В этот же день в Мурманске будет работать ярмарка, торговые ряды, представят свою продукцию мастера декоративно-прикладного искусства, будут работать игровые площадки для детей, а вечером завершится программа фейерверком воздушных шаров.



В краеведческом музее 28 мая откроется выставка об истории и современности Мурманской области.



До конца 2018 г состоится много культурных событий: гастроли академического театра им. Маяковского (Москва), XII художественная выставка "Российский Север", откроется информационно-просветительский центр "Кольский Север" в универсальной научной библиотеке Мурманска и мн. др.