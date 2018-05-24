Детские сады Сыктывкара ждут массовые проверки

Дополнительные меры понадобились Сыктывкару для стабилизации в детсадах эпидемиологической ситуации. Возможные варианты рассмотрели на заседании СПЭК (санитарно-противоэпидемической комиссии) Коми. Общение специалистов состоялось в режиме видеоконференцсвязи.



Поводом для бепокойства стали сигналы о риске возникновения в системе дошкольного образования острой кишечной инфекции. Это уже произошло в детском садике № 7 Сыктывкара. В прошлом месяце там был зарегистрирован очаг эпидемии с множественными заболеваниями детей, вызванный возбудителем Salmonellaenteritidis. Пострадало 77 человек, и 66 детей в том числе.



Вероятным источником распространения инфекции стал бактерионоситель сальмонеллы, работающий в пищеблоке детского сада. Также причинами можно назвать множественные нарушения санитарных режимов пищеблока, невыполнение норм предупреждения возникновения/распространения инфекции, которые и привели к тяжелым последствиям. Также в учреждении не осуществлялся должный контроль со стороны руководства садика.



Во время проверок Роспотребнадзора были проверены поставщики продовольственного сырья, выявлены факты использования сырья ненадлежащего качества, что свидетельствуют о недостаточном внимании руководства сада и Управления дошкольного образования по вопросам организации контроля за безопасностью закупаемой продукции и качеством питания.



Уровень заболеваемости кишечными инфекциями в Сыктывкаре с начала года вырос на 16,8%, а болеть сальмонеллезом стали в 2,3 раза чаще, острыми кишечными инфекциями - на 63% больше. Это требует срочных эффективных мер по обеспечению безопасности детей, в связи с чем было решено усилить контроль на предмет соблюдения санитарных и гигиенических норм на объектах.