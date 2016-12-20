Лучший Этнокультурный Центр выбрали в Карелии
В Карелии второй раз выбирали лучший Этнокультурный Центр. Инициатором мероприятия стала ассоциация "Эхо", Минкульт Карелии, музей-заповедник "Кижи", Центр Национальных культур. Участники оцениваются по нескольким критериям: посещаемость, использование инноваций, работа с кадрами, упоминания в прессе.
В 2016 г. участвовали в конкурсе 8 этноцентров, оценивались они жюри из семи человек: Т. Бердашевой, научным сотрудником Национального музея, Е. Богдановой, директором музея-заповедника "Кижи", Е. Кузнецовой из Информационного турцентра, В. Лебедевой, начальником управления культурной политики Минкульта РК, Т. Леднёвой, замдиректора Центра Национальных культур и Н. Мичуровой, корреспондентом ГТРК "Карелия".
Лучшим Этнокультурным центром выбрали беломорский Центр Поморской культуры, который праздновал победу и годом ранее. Жюри признало его лучшим не за былые заслуги, а за то, что он в очередной раз показал высокий уровень работы, соответствие стандартам, что не раз подчеркивалось клиентами.
Лучшим этнокультурным проектом стал Фонд О. Степанова (Хайколя), лучшей общественной этнокультурной практикой - Шелтозерский вепсский этномузей им. Лонина.
Всем победителям были вручены самые ожидаемые во времена кризиса призы – денежные, после чего для членов ассоциации "Эхо" провели конференцию, где отчиталась о проделанной работе за прошедший год, зачитали отчет о финансовой деятельности организации. С. Кольчурина, директор ассоциации, рассказала о формах работы и новинках, на которые опирается в работе организация, в том числе на площадке Agriculture_club.
В семинаре принял участие М. Ниеминен, руководитель двухлетнего проекта "Эхо", результатом которого стало создание сети Этноцентров, и который стал базой общественной инициативы, благодаря которой теперь Этноцентры могут сотрудничать и поддерживать творческие связи за рамками проекта.
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