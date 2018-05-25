871 год Вологда отпразднует полетами на воздушных шарах

Вологодская область >> Общество >> 25.05.2018

Полеты на воздушных шарах начнутся вечером 29 июня и завершатся 2 июля утром. Их будет не много, но настоящие фанаты воздухоплавания имеют шанс получить незабываемый подарок в День города.

Власти Вологды ко Дню города преподнесут большое количество сюрпризов и развлечений горожанам и гостям. Все они запланированы на последнюю неделю июня. В это время пройдет фестиваль "Город ремесел", на который соберутся представители разных стран; Русские Ганзейские дни, на которых областную столицу превратят в средневековый торговый центр и на которые приедут гости из городов, входящих в Ганзу; а также полеты на воздушном шаре в рамках фестиваля воздухоплавания.

Предпраздничная и праздничная Вологда доступна будет не всем, поскольку места в корзине ограничены. Предварительная продажа билетов на просмотр Вологды с высоты птичьего полета уже стартовала, и на первый полет 29 июня в 19:00 билеты раскуплены.

Председатель Федерации воздухоплавателей Ярославской области Д. Корякин рассказал, что стартует программа в одном конце Вологды, а приземлится шар в другом. Полет обязательно будет проходить через центр города, но точный маршрут никто сказать не может, поскольку он будет зависеть от погоды и будет утвержден в день полета.

В настоящий момент билеты на полет на воздушном шаре можно купить в кассе Дирекции праздников. Счастливые обладатели билетов смогут увидеть команды 5 аэростатов из Сыктывкара, Переславля-Залесского и Москвы. 30 июня, 1 июля воздухоплаватели смогут полетать утром и вечером, а в последний день фестиваля только утром.

Напомним, что первый фестиваль воздухоплавания состоялся в Вологде прошлым летом. Тогда аэростаты совершили 5 полетов, а увидеть Вологду сверху смогли 50 человек.





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