Зимник Нарьян-Мар – Усинск откроют в ближайшее время

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 20.12.2016

На этой неделе планируют открыть зимник из Нарьян-Мара в Коми, при условии благоприятной погоды. Дорога уже подготовлена на 60%. Зимник Нарьян-Мар – Усинск - единственная трасса, связывающей НАО с большой землей, и работать он будет до конца апреля 2017 г.

Подрядная организация "Нарьян-Мардорремстрой", которая занимается устройством и содержанием зимника, в ходе строительства задействовала 20 единиц техники. Работа ведется и со стороны столицы НАО, и со стороны Усинска.

Напомним, что в настоящий момент строительство дороги между регионами еще продолжается, поэтому зимник расположили вдоль нее. Протяженность сезонной дороги 86 км, но уже со следующего года и до 2019 г., с учетом нового участка строящейся дороги, она составит 72 км.

На зимнике будет организованы 4 ледовых переправы через реки Лая, Шапкина, Лаявож, Харьяха с шириной 6 м. Возле крутых спусков всегда будут дежурить бульдозеры на случай возникновения аварийных ситуаций. Также для обозначения ширины дороги и лучшей ориентации водителей при пониженной видимости, на обеих сторонах дорожного полотна установят заметные на белом снегу вехи с элементами из светоотражающей пленки на каждых 50 м.

На временной дороге будут организованы 3 дорожно-ремонтных пункта, где водители, попавшие в ЧС, могут дождаться помощи или отдохнуть. ДРП, окружные департаменты строительства, службы МЧС, ГИБДД будут обеспечены постоянной связью.

Напомним, что НАО наземного транспортного сообщения с большой землей не имеет, поэтому крупные грузы завозятся летом по морю или реке Печора, а зимой - по зимнику. Каждый год в конце осени начинается сооружение зимней дороги и заканчивается к концу декабря, когда приходит время сильных морозов.





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