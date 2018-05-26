Герба пограничных войск России установят в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 26.05.2018

Последние приготовления идут в Мурманске перед установкой Герба пограничных войск России в сквере Арктики. Сотрудники "Мурманских городских парков и скверов" установят знак и дополнят композицию двумя оригинальными пограничными столбами, 8 стендами с именами героев-пограничников региона с описанием и подсветкой. 

Антивандальный армированный знак Герба сделан из композитных материалов. Об этом рассказал руководитель муниципального предприятия А. Накай. В общую композицию войдут 3 флагштока с флагами РФ, Мурманской области, погранслужбы. Сейчас залит фундамент под столбы и знак, установлено несколько стендов. Остальные работы должны завершить в ближайшие два дня.

Напомним, что обновление сквера инициировано сотрудниками пограничной службы по случаю 100-летия образования погранслужбы ФСБ РФ. Власти города идею поддержали. Решение о внешнем виде объекта принималось долго, путем долгих споров и принятия взвешенных решений. В итоге все должно получиться достойно. 

Откроется Знак 28 мая, а мурманчане смогут поздравлять стражей границ региона с профессиональным праздником у обновленного памятника и сквера Арктики, который заиграет новыми красками. Сам сквер к понедельнику также приведут в порядок: подметут, почистят, помоют и подкрасят. 

В 2013 г. на этом же месте был установлен памятник Пограничникам Арктики, выполненный из бронзы. Тогда инициатива создания монумента тоже принадлежала ветеранам Погрануправления. Постамент символизирует северные скалы, над которыми  возвышается пограничный знак, а вокруг стоят 3 пограничника, охраняющие морскую, воздушную  и сухопутную границы. У их ног - пограничный пес, а рядом легендарный столб А-35, который раньше стоял на хребте Муста-Тунтури.





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