Оперативно-профилактическое мероприятие "Мотоцикл" проели в НАО

В Нарьян-Маре, п. Искателей, в населенных пунктах Заполярного района Госавтоинспекция и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели мероприятие "Мотоцикл", направленное на профилактику правонарушений и безопасности дорожного движения, пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта.



Сотрудники ГИБДД проверили 28 единиц техники, в том числе 9 мотоциклов. Было составлено 7 админматериалов на владельцев мотоциклов, за управление транспортным средством в том числе. Часть проверенного транспорта не была зарегистрирована в установленном законом порядке, в некоторых случаях это было нарушение регистрации мотоциклов. Стражи порядка изъяли 2 мотоцикла, скутер, автомобиль и поместили их на специализированную штрафстоянку.



Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД составили административные протоколы на родителей двух юных нарушителей ПДД за ненадлежащее воспитание своих детей, провели 13 профилактических бесед на тему соблюдения правил поведения на дорогах, экипировки при управлении мотоциклами.



Госавтоинспекторы НАО напоминают владельцам мотоциклов об уважительном отношении к участникам дорожного движения, о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, недопущении к управлению мотоциклами лиц без прав управления.

Подобные акции сейчас проводятся по всей России, так как во многих регионах стартовал мотосезон и участились случаи дорожно-транспортных происшествий на дорогах с участием мотоциклистов. Не всегда они становятся причиной ДТП, поэтому автомобилистам также нужно быть внимательными, особенно если за рулем скутера или другого двухколесного транспортного средства находится подросток или ребенок. За них в первую очередь ответственность несут родители.

