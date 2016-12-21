В Мурманской области состоялась Хибинская гонка
В Кировске прошел чемпионат Мурманской области по ездовому виду спорта. В нем приняли участие около 100 собак и 50 спортсменов.
Хибинская гонка считается открытием сезона в Заполярье, поэтому на нее приехали не только спортсмены со всех уголков Кольского полуострова, но и из соседней Карелии и Санкт-Петербурга. Старты ежегодно проводится на стадионе "Тирвас", и этот год не стал исключением. Это единственные трассы в регионе, соответствующие требованиям Международной федерации лыжных гонок, которые облюбовали для себя и участники ездовых гонок. По 10-балльной шкале специалисты их оценивают в 10 баллов, благодаря ширине, рельефу, а главное - окружающей красоте – лесу, горам и чистому снегу.
Для многих участников результат гонок не важен, они приезжают насладиться приятной атмосферой. "Изюминку" природному великолепию добавляет собачий лай и много четверолапых, возбужденно ожидающих начала соревнований.
Соревнования проходили по нескольким дисциплинам: состязания на нартах в упряжках с 2, 4, 6 собаками и джоринг (собака тянет лыжника). Кстати, в последней дисциплине всегда принимает участие генконсул Норвегии в Мурманске У. А. Линдеман, и в этом году он занял 4 место на дистанции 3 км и 5-ое на 5 км. "Заразился" собачьими гонками он уже будучи в России, где даже приобрел собак и теперь не представляет своей жизни без этого спорта и отдыха одновременно.
После взрослых заездов к соревнованиям приступили дети. Девчонки из Карелии и Мурманской области соревновались на дистанции 1 км на нартах.
Состязания завершили на веселой ноте - показом костюмов "ГавКутюр", где помимо собак могли принять участие и их хозяева, и если кто-то не получил призовых мест в гонках, наверстал это в модном показе.
Рекомендуем по теме:
Дональд Трамп может приехать в Архангельск
Экспозиция "Архипелаг" о Земле Франца-Иосифа открылась в Нарьян-Мар
В Онегу выпустили 100 тыс. мальков сига
Фестиваль "Берегиня-2016. Вместе в будущее!" пройдет в Северодвинске и Архангельске
В Архангельске состоится благотворительный турнир по игре в нарды
Бизнес-инкубатор Нарьян-Маре разыгрывает льготную аренду помещений под офис
В НАО выдали бесплатных лекарств льготным категориям населения на сумму 14,5 млн. руб.
Олений транспорт во времена ВОв стал предметом экспозиции Мурманского краеведческого музея
В Карелии будут производить комбикорм для форели
В Сыктывкаре решают проблему очередей в детскую стоматологию