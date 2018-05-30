37 кинологов Мурманской области прошли учебно-методические сборы

Мурманская область >> Общество >> 30.05.2018

Кинологи со специально обученными собаками проверили теорию и практические умения, обменялись опытом с коллегами.

Каждый специалист должен был знать нормативные документы, различные методики подготовки собак. Также проверялся уровень подготовки собак, который необходим для допуска к самостоятельному несению службы во время караулов или нарядов по охране объектов УФСИН.

Опытные коллеги проверили отработку новичков-кинологов. Вместе с питомцами они должны были не только сдать нормативы послушания, но и спецкурса следовой работы, обыск транспорта, выборки вещей и человека по запаху, задержание. Все животные разные, поэтому кому-то лучше давался захват противника, другому - обыск автомобиля.

Специалисты показали, как нужно работать в карауле во время пресечения побега с прокладкой запахового следа, досматривать автомобили и грузы.

Учения проходили на базе кинологических питомников УФСИН РФ по Мурманской области. Сборы заняли неделю. Многие кинологи в этом году будут представлять регион на соревнованиях ФСИН РФ. Их отберут из числа тех, кто продемонстрировал лучший результат. 

Начальник кинологической службы УФСИН А. Киричев считает, что подобные сборы нужны для повышения квалификации и профмастерства кинолога. Задачи, стоящие перед службой постоянно изменяются, и нужно успевать пересматривать свой подход к работе. Сборы позитивно влияют и на самих собак, которые попадают в новую обстановку, которая вызывает у них интерес. Они также как люди общаются, получают новые эмоции, что разнообразит их повседневную жизнь. Для собак это и работа и отдых. Их напарники-люди также в ходе общения получают новые знания, обмениваются ценным опытом, о котором нельзя прочитать ни в одном пособии.





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