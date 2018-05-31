Дорожную карту Петрозаводска ожидают изменения

Проект изменения дорожной карты Петрозаводска подготовлен городским Советом. Об этом рассказали в Петросовете.



Основным преобразованием станет строительство автотоннеля под путями железной дороги на ул. Халтурина. Дороги по ул. Достоевского и Халтурина продлят и реконструируют. Реконструкция также ожидает ул. Куйбышева, Хейкконена, мост через р. Неглинка, ул. Кирова. Пр. Комсомольский продлят до второго транспортного полукольца, на проезде Тидена построят автодорогу.



Таковы планы, но чтобы они осуществились, нужно одобрение Совета. Если проект примут, на его выполнение казна Карелии выделит 29 млн руб. Работы проведут в рамках подготовки к 100-летию Карелии.



Администрация Петрозаводска в проект бюджета 2019 года заложила средства на проектировку тоннеля для автотранспорта в районе ул. Достоевского.



Реализация проекта даст возможность пустить транспортные потоки через Пятый поселок и Первомайский проспект к набережной Варкауса.



Напомним, что ранее глава Карелии А. Парфенчиков говорил, что реконструкцию профинансируют за счет средств федеральной программы подготовки к юбилею республики.



Изменение дорожной системы в Петрозаводске назрело давно. Город развивается, численность его жителей увеличивается, а вместе с ними растет количество личного и общественного транспорта. Постепенно в городе начали понимать, что такое пробки на дорогах, хотя 20 лет назад такой проблемы не было. Также в столице Карелии активно развивается бизнес, а это увеличивает грузовую нагрузку на дороги. Они начинают разрушаться быстрее, требуют более частого ремонта. Новая транспортная карта поможет разгрузить город в самых проблемных местах. Решать вопрос нужно быстро, пока в городе есть повод - подготовка в 100-летию.